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В России высмеяли драку нардепов в Раде и обратились к Зеленскому

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел России предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо создания самой мощной армии в Европе, как он ранее заявил, начать с парламента. Она прокомментировала видео с устроившими драку депутатами во время заседания Рады.

Об этом представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Она сказала, что руководству Украины прежде, чем говорить о создании "самой мощной армии в Европе", нужно создать "самый мощный парламент".

"Посмотрела на будни украинских парламентариев и вспомнила заявление президента Зеленского о том, что Украина будет вынуждена создать самую мощную армию в Европе, если Запад оставит Киев один на один в решении вопроса урегулирования конфликта на Донбассе. Может, сначала создать хотя бы самый мощный парламент?", - написала Захарова.

Отметим, сегодня заседание Верховной рады было прервано из-за потасовки между нардепами из "Слуги народа" и "ОПЗЖ". Это произошло во время рассмотрения более 500 поправок к законопроекту о независимости Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Нардеп из СН и один из авторов законопроекта Никита Потураев заявил, что "эпоха бедности" в Украине закончится, когда "восставший народ вытянет вот эту фракцию (ОПЗЖ, - ред.), доходы которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины, и расстреляет".

Отметим, нардепы все же приняли закон о реформе Нацрады по телерадиовещанию.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияДрака в Раде