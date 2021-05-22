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В России возросло количество жертв отравления метаном на очистных сооружениях под Таганрогом

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Суббота 22 мая 2021 09:42
В России возросло количество жертв отравления метаном на очистных сооружениях под Таганрогом Фото: в России на очистных сооружениях отравились рабочие (facebook.com.mos103)
Автор: РБК-Украина

В России возросло количество жертв в результате выброса метана на очистных сооружениях. В больнице умер еще один человек, общее число жертв - 11.

Об этом пишет ТАСС.

Такую информацию предоставил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

"Один человек скончался в больнице", - уточнил он.

Напомним, вчера на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района неподалеку от Таганрога на очистных сооружениях произошел выброс метана. Сообщалось, что погибли 10 человек.

Следственный комитет России по факту гибели рабочих возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее, под Днепром мужчина умер от отравления канализационными газами.

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