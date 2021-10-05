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В России установлен очередной антирекорд по коронавирусу

Автор: Анастасия Рокитна

В Российской Федерации установлен очередной антирекорд по коронавирусу. За сутки умерли 895 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

Больше всего смертей в Москве - 72, в Санкт-Петербурге - 58, в Свердловской области - 41.

Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 211 696.

По данным оперштаба на вторник, 5 октября, в стране выявлено 25 110 новых случаев заражения.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве - 3 827 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 894 случаев, в Московской области - 1 788.

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