В России установлен очередной антирекорд по коронавирусу

В Российской Федерации установлен очередной антирекорд по коронавирусу. За сутки умерли 895 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".
Больше всего смертей в Москве - 72, в Санкт-Петербурге - 58, в Свердловской области - 41.
Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 211 696.
По данным оперштаба на вторник, 5 октября, в стране выявлено 25 110 новых случаев заражения.
Наибольшее число заболевших выявлено в Москве - 3 827 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 894 случаев, в Московской области - 1 788.