В России ученик устроил стрельбу в школе

Инцидент произошел в поселке Сарс под Пермью, где 12-летний ученик Дмитрий Губаев принес в школу отцовкую "Сайгу" и успел дважды выстрелить.

В результате никто не пострадал, а сам подросток был задержан.

Прибывшим полицейским Губаев сказал, что был зол на одноклассников и учителей и принес карабин, чтобы "решить вопрос с одноклассницей".

Во время стрельбы в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание. В школе также находилась сестра нападавшего. Он отказался стрелять в нее, попросил покинуть школу и пойти домой.