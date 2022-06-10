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России все труднее пополнять подразделения, в ход пошли "путевки в один конец", - Генштаб

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Россия, Пятница 10 июня 2022 19:36
России все труднее пополнять подразделения, в ход пошли "путевки в один конец", - Генштаб Фото: российские военный (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Оккупантам все труднее пополнять подразделения, понесшие потери на войне, которую развязала Россия в Украине. Наемникам предлагают краткосрочные контракты, которые называют "путевками в один конец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Проблему комплектования захватчики пытаются решить за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введение краткосрочных контрактов на прохождение военной службы. Подобные контракты сами оккупанты называют "в один конец", - отмечают в Генштабе.

Как говорят в Генштабе, Вооруженные силы Украины продолжают наносить существенные потери врагам и стойко держат оборону на всех направлениях.

Напомним, украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали около 200 оккупантов. Общие потери противника составляют почти 32 тысячи.

Между тем российские военные готовятся возобновить наступление на Славянск.

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