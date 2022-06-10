России все труднее пополнять подразделения, в ход пошли "путевки в один конец", - Генштаб

Оккупантам все труднее пополнять подразделения, понесшие потери на войне, которую развязала Россия в Украине. Наемникам предлагают краткосрочные контракты, которые называют "путевками в один конец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Проблему комплектования захватчики пытаются решить за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введение краткосрочных контрактов на прохождение военной службы. Подобные контракты сами оккупанты называют "в один конец", - отмечают в Генштабе.

Как говорят в Генштабе, Вооруженные силы Украины продолжают наносить существенные потери врагам и стойко держат оборону на всех направлениях.