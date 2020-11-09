В России солдат расстрелял сослуживцев, есть погибшие

Фото: российская армия (structure.mil.ru)

В Воронеже Российской Федерации солдат расстрелял своих сослуживцев. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Сообщается, что военнослужащий срочник утром 9 ноября убил офицера с помощью топора, завладел его табельным оружием и расстрелял сослуживцев. Двое из них в результате погибли, еще один ранен.

Также сообщается, что подозреваемый скрылся. Следствие раскрыло его имя - Антон Макаров, на него открыто дело за убийство двух или более лиц и хищение оружия. В отношении него уже назначены судебные экспертизы и проверки для установления психического состояния. При этом нападавший еще разыскивается.

Напомним, ранее в Нижегородской области России парень устроил хаотичную стрельбу по людям на улице и на автобусной остановке, результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. По данным полиции, он увлекался компьютерными играми и огнестрельным оружием.

Ранее в Ивано-Франковске неизвестный прямо на улице устроил стрельбу. В результате пострадали двое мужчин, но у одного из раненых был травматический пистолет и он сделал несколько выстрелов в нападавшего.