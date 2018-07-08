Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В России в результате ДТП погибло двое украинцев

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 15:45
Иллюстративное фото (facebook.com aleksandr.shulman1)
Иллюстративное фото (facebook.com aleksandr.shulman1)

В результате ДТП в России пострадали еще пять человек

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в городе Орел (Россия) погибли двое украинцев и еще пятеро травмированы. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает «Интерфакс-Украина».

"По информации, полученной посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ по Орловской области, 8 июля в городе Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате ДТП погибли двое граждан Украины. Четверо пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу", - рассказал Кирилич.

В то же время агентство ТАСС со ссылкой на источник в дежурно-диспетчерской службе сообщило, что в аварии на улице Итальянская погибли двое и пострадали пятеро людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Яворовском районе Львовской области вчера, 7 июля, в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек.

В Польше автомобиль канцелярии президента попал в ДТП В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием авто, есть погибший
Теги публикации: ДТП, Российская Федерация, украинцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Патриот и несгибаемый борец": политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко
Кастрация и пожизненное заключение: в Украине хотят ужесточить наказание за педофилию
В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео)
Хотел откупиться за 50 грн: на трассе Тернополь-Львов поймали пьяного водителя
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь