В России в результате ДТП погибло двое украинцев

В результате ДТП в России пострадали еще пять человек

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в городе Орел (Россия) погибли двое украинцев и еще пятеро травмированы. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает «Интерфакс-Украина».

"По информации, полученной посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ по Орловской области, 8 июля в городе Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате ДТП погибли двое граждан Украины. Четверо пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу", - рассказал Кирилич.

В то же время агентство ТАСС со ссылкой на источник в дежурно-диспетчерской службе сообщило, что в аварии на улице Итальянская погибли двое и пострадали пятеро людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Яворовском районе Львовской области вчера, 7 июля, в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек.