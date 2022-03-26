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В России из-за разворованной техники застрелился командир танкового полка, - ГУР

Фото: российские танки на хранении оказались разукомплектованными (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

По данным украинской разведки, в России застрелился командир танкового полка. Инцидент произошел после того, как при расконсервации танков выяснились масштабы хищения военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что оккупанты пытаются восстановить потери в Украине за счет техники, снятой с длительного хранения. В частности, в Брянской области недалеко от границы с Украиной противник развернул ремонтно-восстановительную базу, чтобы поставить в строй расконсервированные танки.

"В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после "расконсервации" со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в российской в 4-й танковой дивизии выяснили, что из 10 расконсервированных танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные - полностью разукомплектованы.

"У части из них нет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны. По имеющейся информации, командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии РФ застрелился", - добавили в ГУР.

Напомним, по данным Генштаба, за месяц войны в Украине российская армия потеряла не менее 575 танков.

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