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В России разбился военный вертолет, экипаж погиб

Новости » Происшествия     20.05.2020 - 10:11
В России разбился военный вертолет, экипаж погиб
Фото: вертолет Ми-8 (mil.ru)

Вертолет совершил жесткую посадку на безлюдной местности

Российский военно-транспортный вертолет Ми-8 разбился в результате жесткой посадки в Подмосковье. Все, кто были на борту, погибли.

Об этом сообщают росСМИ.

Як сообщается, инцидент произошел в 20 километрах от города Клин около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полета. Вертолет совершил жесткую посадку на безлюдной местности в результате чего погибли три человека. Полет выполнялся без боекомплекта.

В Минобороны РФ предполагают, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. К месту происшествия вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ.

Напомним, самолет пилотажной группы канадских воздушно-военных сил (ВВС) The Snowbirds разбился возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Он потерпел крушения вскоре после взлета. Позднее стало известно о гибели одного из членов команды.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки недалеко от города Брукс (штат Джорджия) потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских Военных вооруженных сил Канады CT-144 Tutor.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Российская Федерациявоенныевертолетэкипаж
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