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В России принудительно вакцинировали украинского политзаключенного, его состояние ухудшилось

Автор: Мария Кучерявец

Гражданина Украины Геннадия Лимешко, незаконно осужденного страной-агрессором РФ, принудительно привили от коронавируса вакциной, которая не признана ВОЗ. После иммунизации его состояние резко ухудшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

По ее словам, сотрудники российской колонии, где содержится украинец, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили его подписать согласие на прививку.

"После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешко стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль", - написала Денисова.

Она отметила, что администрация учреждения отказала Геннадию Лимешко в оказании медицинской помощи.

Поэтому омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить оказание Лимешко необходимой медпомощи.

Также Денисова обратилась к генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому с просьбой срочно посетить украинского политзаключенного.

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