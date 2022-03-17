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В России похоронили замкомандира авиаполка, которого убили на войне в Украине

Фото: Вооруженные силы Российской Федерации (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В российском Воронеже похоронили замкомандира авиационного полка подполковника Олега Червова, которого убили 16 марта на войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Воронежа".

"Горожанин погиб во время спецоперации на территории Украины", - говорится в российском издании.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в связи с гибелью кавалера Ордена Мужества выразил свои соболезнования. Он также отметил, что погибший учился и служил в Воронеже.

Отметим, что, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских войск составили около 13 800 личного состава. Кроме того, украинцы уничтожили более 400 вражеских танков и 100 вертолетов.

Мы также писали о том, что с начала полномасштабной войны в Украине погибли 103 ребенка. При этом еще более 100 детей получили ранения.

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