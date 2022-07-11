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В России подтверждают смерть гауляйтера поселка в Харьковской области

Фото: в Харьковской области взорвали гауляйтера местного поселка (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В России подтвердили подрыв автомобиля гауляйтера поселка Великий Бурлук Харьковской области Евгения Юнакова. Коллаборант погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

По информации так называемой оккупантской "военно-гражданской администрации" области, Юнаков был назначен Россией на пост "главы" поселка Великий Бурлук.

Напомним, о подрыве автомобиля гауляйтера поселка Великий Бурлук еще вчера сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук. Однако он отметил, что информация требует подтверждения.

Также ранее сообщалось, что в Херсонской области взорвали автомобиль, в котором находился местный коллаборант Дмитрий Савлученко. По предварительным данным, он погиб.

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