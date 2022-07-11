В России подтверждают смерть гауляйтера поселка в Харьковской области

В России подтвердили подрыв автомобиля гауляйтера поселка Великий Бурлук Харьковской области Евгения Юнакова. Коллаборант погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".
По информации так называемой оккупантской "военно-гражданской администрации" области, Юнаков был назначен Россией на пост "главы" поселка Великий Бурлук.
Напомним, о подрыве автомобиля гауляйтера поселка Великий Бурлук еще вчера сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук. Однако он отметил, что информация требует подтверждения.
Также ранее сообщалось, что в Херсонской области взорвали автомобиль, в котором находился местный коллаборант Дмитрий Савлученко. По предварительным данным, он погиб.
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