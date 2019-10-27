В России ожидают, что "Турецкий поток" достроят в срок

Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

Ранее суд Амстердама арестовал акции "Южного потока"

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ожидает, что газопровод "Турецкий поток" будет достроен вовремя. Об этом сообщают российские СМИ.

"Строительные работы продолжаются, идут. Гарантирует подрядная организация, что они будут закончены своевременно", - сказал Новак.

Напомним, Окружной суд. Амстердам 23 октября арестовал 100% акций компании South Stream Transport BV ("Южный поток"), которая также отвечает за строительство и управление газопроводом "Турецкий поток". Акции компании арестованы в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Трансгаз Краснодар LLC).

По данным директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, арест был наложен "за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

18 октября компания South Stream Transport B. V сообщила, что российский газовый монополист "Газпром" начал заполнение газом первой нитки газопровода "Турецкий поток".