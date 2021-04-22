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В России отреагировали на резолюцию ПАСЕ о причастности Москвы к отравлению Навального

Новина українською → Москва, Четверг 22 апреля 2021 13:03
В России отреагировали на резолюцию ПАСЕ о причастности Москвы к отравлению Навального Фото: глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой (duma.gov.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация отказалась выполнять резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с отравлением Алексея Навального. При этом саму резолюцию ПАСЕ в России назвали "политизированной".

Об этом заявил глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой в своем Telegram-канале.

"ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному. Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей Конституции или решению российского суда", - заявил Толстой.

Напомним, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному, в которой призвали Москву немедленно выпустить оппозиционера на свободу. При этом в документе указано, что было предполагаемое отравление политика, к которому причастны власти России, а не "серьезная болезнь".

Отметим, ранее Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряли чувствительность и ухудшалось общее состояние.

Также стало известно, что Навального перевели в медицинскую часть, а у его сокамерников выявили туберкулез.

Политик находится в колонии после возвращения из Германии, где проходил лечение от последствий отравления боевым ядом "Новичок". В РФ ему заменили условный срок на реальный из-за того, что оппозиционер не выполнял условия приговора.

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