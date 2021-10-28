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В России очередные антирекорды смертности и заражений коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

В России очередные антирекорды смертности и заражений коронавирусом. За минувшие сутки заболели более 40 тысяч человек, а умерли - 1159.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

Это два новых суточных максимума с начала пандемии. Общее число заболевших по стране достигло 8 392 697 человек, а смертельных случаев - 235 057.

Выздоровели 7 272 053 человека, из них 29 318 пациентов выписались из больниц за последние 24 часа.

Напомним, Путин поручил отправить на самоизоляцию непривитых россиян старше 60 лет.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали первые случаи нового более заразного варианта "Дельта"-штамма коронавируса.

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