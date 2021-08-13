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В России новый антирекорд по коронавирусу: за сутки умерли 815 человек

Автор: Анастасия Рокитна

В России зафиксировали антирекорд по коронавирусу. За сутки в стране 815 человек умерли от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

До этого был рекорд - 808 умерших пациентов с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в частности, сообщил, что в столице за последние сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом. По словам мэра столицы, в московских коронавирусных больницах занято на сегодняшний день 7 тысяч коек.

Число москвичей, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, на этой неделе превысило 4,5 млн человек, заявил мэр.

Напомним, ВОЗ следит за вариантом коронавируса, который обнаружили в России.

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