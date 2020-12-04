России нет: в Раде назвали страны, у которых будут покупать вакцину от COVID

В Украине определен четкий перечень стран, у которых можно покупать вакцину от коронавируса. Украина может покупать препарат только у стран, которые имеют жесткую регуляторную политику.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Нардеп добавил, что в Украине можно зарегистрировать только вакцину, которая имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения.

"Россия к ним не имеет никакого отношения. Мы имеем в виду только США, Британию, Евросоюз, Швейцарию, Японию и мы отдельно разрешили Китай и Израиль", - рассказал Радуцкий.

Напомним, сегодня Рада приняла закон об ускоренной регистрации вакцины от коронавируса. Документ будет действовать только во время карантина в Украине.

Как ожидают в Минздраве, вакцина от коронавируса в Украине должна появиться в конце первого или начале второго квартала 2021 года.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты по вопросам медицины Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Александр Коляда, Михаил Фаворов и другие известные украинцы обсуждают новые вакцины от коронавируса и вообще, сможет ли вакцинация наконец-то вернуть нас к обычной жизни. Кроме того, вместе с представителями малого и среднего бизнеса гости студии пробуют дать ответы на вопросы: почему украинские предприниматели вышли на протесты против кассовых аппаратов и почему власть пошла на компромисс с ними?

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 4 декабря

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу стало известно, на какую сумму США выделили финансовую помощь Украине начиная с 2014 года.

Сколько денег получила Украина от Конгресса США

Эфир был богат на споры. Например, относительно шагов в отношении вывода страны из кризиса эмоционально поспорили заместитель главы офиса Зеленского Юлия Ковалив и эпатажный Олег Ляшко.

Спор Ковалив с Ляшко

А вот скандальный нардеп Илья Кива вообще опозорился в прямом эфире из-за Джорджа Сороса, на которого политик возлагает ответственность едва ли не за все проблемы Украины.

Илья Кива опозорился из-за высказывания о "группе Сороса"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин подробно ответил Киве на "упреки" об отношениях между Украиной и США и на так называемое внешнее управление.

Климкин ответил Киве на "упреки", что якобы Украиной управляет Сорос

Также председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о путях вывода страны из кризиса и про поддержку украинского производства.

Наталуха высказался о поддержке внутреннего производителя

Кроме того, на минувшей неделе любителей футбола потрясла новость, что сборной Украины присудили техническое поражение в матче со швейцарцами. Тренер нашей команды Андрей Шевченко не сдерживал эмоций, комментируя несправедливое решение УЕФА.

Андрей Шевченко высказался о техническом поражении сборной Украины