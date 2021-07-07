В России неизвестный напал на "Сбербанк" и взял сотрудников в заложники

В Тюмени (Россия) неизвестный взял в заложники сотрудников отделения "Сбербанка". На переговоры в отделение зашли сотрудники банка.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
В заложниках находятся три человека, сообщает "РИА Новости".
Мужчина в маске, с рюкзаком из которого торчат провода, зашел в отделение и передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей.
Около 50 человек эвакуировали из жилого дома в Тюмени, на первом этаже которого неизвестный захватил двух заложников и требует деньги. Telegram-каналы публикуют первые фото с места происшествия.
В пресс-службе "Сбербанка" сообщили, что сотрудничают с силовиками для скорейшего решения ситуации с захватом отделения в Тюмени.