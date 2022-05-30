В России минимум полсотни госпиталей лечат выживших в Украине солдат, - СМИ

По данными СМИ, в первые дни войны раненых солдат свозили в приграничные больницы, в частности в Белгородской области. Пострадавших распределяли не только в военные госпитали, но и в гражданские медучреждения.

Журналисты получили распоряжение, в котором подтверждается, что в белгородской больнице №2 принимали солдат с осколочными и огнестрельными ранениями. Их помещали в реанимацию и подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние оценивалось как "тяжелое" и "крайне тяжелое".

Также известно, что Федеральное медико-биологическое агентство отправляло в приграничные регионы медиков со всей России.

Самых тяжелых солдат переводили в центральные и профильные больницы, к примеру, в Военно-медицинскую академию в Петербурге. Однако, по информации СМИ, не всех выживших все же удалось спасти.