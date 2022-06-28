В России массово увольняются работники ОМОНа. Новый перехват разговора оккупанта с отцом

В России правоохранители стали массово писать рапорты на увольнение. Они не хотят попасть на войну в Украину, даже боятся этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий перехват ГУР разговора оккупанта с отцом.

Так, отец российского оккупанта жалуется на нехватку кадров для силовых структур. Он говорит, что из страха попасть на войну в Украину сотрудники ОМОН и СОБР массово подают рапорты на увольнение. "ОМОНа не хватает. СОБРа не хватает. Рапорты все начали писать поголовно на увольнение", - говорит он.