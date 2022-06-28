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В России массово увольняются работники ОМОНа. Новый перехват разговора оккупанта с отцом

Новина українською →
Россия, Вторник 28 июня 2022 16:05
В России массово увольняются работники ОМОНа. Новый перехват разговора оккупанта с отцом Фото: в России массово увольняются работники ОМОНа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России правоохранители стали массово писать рапорты на увольнение. Они не хотят попасть на войну в Украину, даже боятся этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий перехват ГУР разговора оккупанта с отцом.

Так, отец российского оккупанта жалуется на нехватку кадров для силовых структур. Он говорит, что из страха попасть на войну в Украину сотрудники ОМОН и СОБР массово подают рапорты на увольнение.

"ОМОНа не хватает. СОБРа не хватает. Рапорты все начали писать поголовно на увольнение", - говорит он.

Как сообщалось, ранее из перехвата СБУ разговора оккупантов стало известно, что украинские военные почти полностью уничтожили российские "элитные" войска, которые готовили к противостоянию с НАТО.

Также российские пропагандисты придумали историю об оккупанте Краснове, который якобы уничтожил более 20 украинских воинов и спас других боевиков из подбитого БМП. СБУ опровергла этот фейк, перехватив разговор сержанта с родственниками.

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