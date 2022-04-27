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В России манипулируют информацией о возвращении международного бизнеса на рынки, - СНБО

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Среда 27 апреля 2022 17:32
В России манипулируют информацией о возвращении международного бизнеса на рынки, - СНБО Россия распространяет фейковую информацию (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские пропагандисты манипулируют информацией о возвращении международного бизнеса на рынки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Российские СМИ сообщили, что международные компании рассматривают варианты возобновления работы в РФ, поскольку, по словам представителя Минпромторга РФ В. Евтухова, приостановка их деятельности связана исключительно с проблемами поставки продукции.

Пропагандисты рассказали, что речь идет об IKEA, Ови и Inditex (владеет брендами Zara, Pull & Bear, Bershka и др.).

Также несмотря на мечты российских пропагандистов, в ИКЕА заявили: "IKEA и Ingka Group решили приостановить деятельность в РФ, это решение остается в силе".

К тому же Inditex заявили, что "компания возобновит работу, когда это будет возможно, однако сейчас позиция компании остается неизменной".

"Такого рода манипуляции призваны погасить нарастающее недовольство населения в России на фоне усиления санкционного давления, которое граждане РФ начинают испытывать на себе", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на оккупированных территориях россияне похищают мужчин, чтобы пополнить обменный фонд.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 63-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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