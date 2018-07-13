В России избили польского дипломата

Польша будет требовать разъяснения обстоятельств избиения польского дипломата в России

Сегодня, 13 июля, во время возвращения из командировки в самолете Иркутск-Москва был избит польский дипломат. Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Польши, сообщает Польское радио.

Как отмечается нападающего, вероятно, является психически неуравновешенным. Его задержали.

Сообщается, что депутат после избиения получил необходимую помощь со стороны польского консульства в Москве и Министерства иностранных дел Польши.

Об инциденте сообщили в полицию. Дипломат прошел необходимое медицинское обследование и вернулся в Польшу.

Директор пресс-службы МИД Польши Артур Льомпарт сообщил, что теперь, после предоставления дипломату пособия и его возврата, Посольство Республики Польша в Москве обратится к российской власти с требованием разъяснения обстоятельств инцидента и привлечения злоумышленника к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области неизвестные сорвали заседание горсовета и устроили драку.

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