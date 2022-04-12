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В России хотят узаконить смену управляющих иностранных компаний, которые уходят из страны

Фото: В России будут сменять управляющих компаний, которые уходят из страны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правящая российская партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который позволяет вводить внешнее управление в компаниях, которые приняли решение уйти из страны из-за санкций. Это коснется тех иностранных компаний, который уходят после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕР.

Менять управляющих будут в том случае, если их деятельность существенно влияла на стабильность экономики. Например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими.

Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться по решению российского суда.

"При этом иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций", - утверждают авторы законопроекта.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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