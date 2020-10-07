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В России горят склады боеприпасов, начались взрывы

Автор: РБК-Украина

В Рязанской области (Россия) произошел пожар на территории воинской части, слышны взрывы боеприпасов. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В связи с этим эвакуировали небольшой поселок Кузьминка, который находится в 3 км от полигона. В населенном пункте проживает 25 человек.

Это подтвердили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). По ее данным, в среду, 7 октября, на территории расположенного в лесу склада боеприпасов ЗВО в районе поселка Желтухино Рязанской области загорелось трава. Потом огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

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"В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов. По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Иордании произошел взрыв на складе боеприпасов.

Также в сентября произошел пожар на ческих складах с боеприпасами, людей тогда эвакуировали.

Кроме того, в Днепре на территории одного из предприятий в одноэтажном складском здании произошел пожар.

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