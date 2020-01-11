В России в ДТП погибли трое украинцев

В России в Орловской области в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля погибли трое граждан Украины, еще семь получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил семь пассажиров - граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Megane.

В результате столкновения водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в Воронежской области в декабре перевернулся автобус, в результате чего пострадали 14 украинцев. Водитель не справился с управлением в условиях снегопада, из-за чего и произошла авария. В салоне находились 28 человек, в том числе два водителя.

Также РБК-Украина писало, что в Чехии в ДТП пострадали десять украинцев. Авария произошла в ночь на 20 октября по дороге в Брно. В автобусе, который вылетел с дороги и перевернулся, находилось 12 человек. Среди пострадавших оказалось три женщины и семь мужчин.