В России после ДТП горел автобус, в котором ехали дети. Есть пострадавшие

В Краснодарском крае (Россия) днем 21 июня столкнулись два автобуса , которые перевозили детей из пионерского лагеря. В результате ДТП одна из машин загорелась. В больницу направили 16 человек - водителя и 15 детей. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что утром 21 июня на автодороге Джубга - Сочи в районе поселка Новомихайловского столкнулись два автобуса, перевозивших детей из пионерского лагеря. Один из автобусов, в котором находились 38 детей, съехал на обочину и загорелся.

По предварительным данным, пострадали 7 детей. Они госпитализированы с травмами. Всего к медикам за помощью обратились 16 человек - водитель и 15 детей.

По версии следствия, причиной ДТП стал отказ тормозов у автобуса. Он столкнулся с другим автобусом и загорелся, а затем съехал на обочину. Машину быстро потушили. В полиции уточнили, что всего в автобусах находилось 62 ребенка и четверо взрослых - два водителя и два сопровождающих.