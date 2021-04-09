В России четыре человека скончались после вакцинации "Спутником V", - СМИ

После прививки вакциной "Спутник V" в России скончались четыре человека, еще у шести наблюдались серьезные побочные эффекты. Трое из умерших были женщинами в возрасте 51 года, 69 и 74 лет.

По его данным, смерти после прививки "Спутником V" были связаны с проблемами с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови. В материале отмечается, что в одном случае речь идет о женщине, которая получила первую дозу вакцины в конце января, а уже 2 февраля была госпитализирована с жалобами на слабость и тошноту. ПЦР-тест показал у нее заражение коронавирусом.

Шесть человек, у которых выявили осложнения после прививки - более молодые люди, одному из них 25 лет. После введения вакцины у них возникли судороги, отеки, мышечная слабость, головные боли, проблемы с дыханием и поднялось давление.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) сообщили изданию, что "серьезно" воспринимают произошедшее.