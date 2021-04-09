В России четыре человека скончались после вакцинации "Спутником V", - СМИ
После прививки вакциной "Спутник V" в России скончались четыре человека, еще у шести наблюдались серьезные побочные эффекты. Трое из умерших были женщинами в возрасте 51 года, 69 и 74 лет.
Об этом со ссылкой на внутренние документы Роспотребназдзора сообщает издание EUobserver.
По его данным, смерти после прививки "Спутником V" были связаны с проблемами с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови. В материале отмечается, что в одном случае речь идет о женщине, которая получила первую дозу вакцины в конце января, а уже 2 февраля была госпитализирована с жалобами на слабость и тошноту. ПЦР-тест показал у нее заражение коронавирусом.
Шесть человек, у которых выявили осложнения после прививки - более молодые люди, одному из них 25 лет. После введения вакцины у них возникли судороги, отеки, мышечная слабость, головные боли, проблемы с дыханием и поднялось давление.
В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) сообщили изданию, что "серьезно" воспринимают произошедшее.
Напомним, ранее Словакия отказалась одобрять использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории своей страны. Власти страны заявили, что Россия предоставила другой препарат, который отличается от вакцины, одобренной авторитетным журналом The Lancet.
Отметим, в Словакии вспыхнул политический кризис в связи с закупкой российской вакцины "Спутник V". В итоге премьер-министр страны Игорь Матович, который закупил российскую вакцину, подал в отставку.
РБК-Украина ранее отмечала, что вакцина "Спутник V" еще не получила одобрение европейского медицинского регулятора. Сейчас идет предварительная оценка препарата.