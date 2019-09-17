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В России БТР переехал военных во время учений, есть жертвы

Новости » Происшествия    17.09.2019 - 14:04
В России БТР переехал военных во время учений, есть жертвы
Иллюстративное фото (mil ru.jpg)

Двое военнослужащих получили травмы, один из них умер

В России бронетранспортер (БТР) наехал на двух сотрудников Россгвардии во время военных учений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что сейчас командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку по факту инцидента.

"На учениях под Смоленском двое военнослужащих получили травмы, один из них скончался", - рассказал представитель ведомства.

В свою очередь источники в медицинских кругах отметили, что второй военный госпитализирован с легкими травмами.

По данным телеграмм-канала Mash, погибшего военного звали Михаил Мирончук и ему был 21 год.

"Михаил Мирончук пришел в армии всего пол года назад - мечтал служить, армию очень ценил. Вчера под Жорневкою парень принимал участие в учениях и сидел с товарищами по службе за одним из БТР. В какой-то момент водитель бронетранспортера резко газанув и наехал на солдат. Одним из потерпевших оказался Михаил. Его успели доставить в больницу в крайне тяжелом состоянии, но спасти не смогли. Через несколько часов он умер от остановки сердца. 14 ноября Михаилу исполнилось бы 22 года", - пишет издание.

Напомним, в Енакиево (Донецкая область) мужчинык получил ранения в результате подрыва трактора вероятно, противотанковой мины. Мужчина получил ранения и попал в больницу.

Как сообщало РБК-Украина, в Одесской области в среду, 11 сентября, во время выполнения задания погиб сотрудник СБУ, Центра специальных операций "А" Александр Иваньков.

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