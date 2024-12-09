Рослинна дієта сповільнює прогресування раку крові, - дослідження

Дієта з високим вмістом клітковини може сповільнити прогресування раку крові. Йдеться про множинну мієлому, рідкісного та невиліковного раку крові, що вражає кістковий мозок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Medical Xpress .

Множинна мієлома є одним з найпоширеніших захворювань раку крові. Вона виникає внаслідок станів-попередників, які називаються моноклональною гаммопатією невизначеного значення і тліючою (безсимптомною) мієломою.

Нещодавні дослідження виявили, що особи з неякісною дієтою та обмеженим споживанням рослинної їжі мають вищий ризик розвитку цієї хвороби. Зокрема, аніж ті, хто має ті самі захворювання та нормальний індекс маси тіла (ІМТ).

Для дослідження було задіяно 20 осіб з передраковими захворюваннями крові та підвищеним ІМТ. Протягом 12 тижнів, учасників заохочували їсти багато цільних рослинних продуктів, такі як фрукти, овочі, горіхи, насіння, цільні зерна та бобові. Окрім дієти, упродовж 24 тижнів вони займалися спортом.

За результатами дослідження, 2 учасники, з хворобою, що прогресувала до експерименту, продемонстрували значне сповільнення прогресування раку. До того ж, через рік після старту, у жодного з учасників не розвинулася множинна мієлома.

Завдяки рослинній дієті у учасників експерименту покращилася якість життя, резистентність до інсуліну, здоров’я кишкової мікробіоми та запалення.