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Ярославский пожертвовал 13 млн долл. Харьковской области из-за коронавируса

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На плановое заседание Харьковского антикризисного штаба собрались бизнесмены и лидеры разных сфер города

На первом плановом заседании регионального антикризисного штаба в Харькове под председательством бизнесмена Александра Ярославского обсудили первые шаги для противодействия эпидемии коронавируса и его последствий в масштабах Харьковского региона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба.

На встречу собрались бизнесмены и лидеры разных сфер Харькова, которые обсудили вопрос сбора дополнительных (внебюджетных) средств для противодействия эпидемии коронавируса - материально-технической поддержки медицинских учреждений, помощи пенсионерам. Участники встречи рассмотрели оценочную потребность города и области в ресурсах в разрезе статей затрат.

"На поддержку Харьковской области я даю от семьи Ярославских $13 млн, из них $10 млн на тест-систем, которые едут из Китая, и уже в понедельник-вторник должны быть в харьковских больницах. Это те $2 млн, о которых я говорил в этот понедельник на Банковой, я переориентировал на наш регион, и мы уже их распределили на закупку масок и медицинского оборудования. Плюс $1 млн, которые я изначально предназначал для Харьковщины. И я готов работать 24 часа в сутки: выражаясь футбольной терминологией, до финального свистка - пока мы не сотрем коронавирус в порошок", - сказал Ярославский.

Сообщается, что крупное пожертвование сделал также бизнесмен Павел Фукс - $560 тыс. Руководители промышленных предприятий сообщили о закупках аппаратов искусственной вентиляции легких. Личные взносы в размере по 100 тыс. грн сделали ректор Харьковского университета им. Каразина Виль Бакиров и университета городского хозяйства Владимир Бабаев. Остальные участники совещания должны завтра определиться со степенью своего финансового участия в защите региона от коронавируса.

Ранее городская власть и облсовет, а также вузы и студенты публично заявили о поддержке работы штаба во главе с Ярославским, и призывают координировать с ним свои действия.

"Призываем депутатов местных советов, общественные организации, активистов волонтерского движения, представителей бизнеса, всех неравнодушных граждан поддерживать связь с региональным антикризисным штабом, который возглавляет почетный гражданин Харьковской области Александр Ярославский", - сказал глава Харьковского областного совета Сергей Чернов.

В свою очередь, по словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, антикризисный штаб - объединительный. "Сейчас мы объединились перед вызовом коронавируса, а дальше будем смотреть", - добавил мэр Харькова.

В то же время, как сообщают участники заседания, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер не появился на встрече в антикризисном штабе.

"Люди пришли на клич Ярославского и Кернеса, чтобы бороться с коронавирусом. Губернатор не в счет. Он не пришел, хотя обещал и пригласить людей", - прокомментировал отсутствие губернатора Кернес.

Ярославский поблагодарил харьковчан, которые готовы пожертвовать средства, чтобы помочь Харькову.

"Нас осталось двое с Геннадием Адольфовичем. Я просто поражен такому губернатору – договаривались сегодня на 13.00, а он время не нашел. Считаю, что наша область ничем не провинилась иметь такое позорище. Я приложу все усилия, буду просить всех, чтоб у нас был достойный партнер в регионе", - добавил Ярославский.

Напомним, на этой неделе в Китай вылетит президентский борт Владимира Зеленского, чтобы доставить в Украину тест-системы для диагностики коронавируса на общую сумму $80 млн, поставку которых организовали Александр Ярославский и китайский миллиардер Джек Ма. Этой партии тестов достаточно на 1 млн чел., из них тесты на 200 тыс. чел. будут направлены в Харьковскую область.

Как ранее писало РБК-Украина, Харьковский антикризисный штаб под руководством Александра Ярославского создан по итогам совещания власти и крупного бизнеса в Офисе президента 16 марта.

Штаб осуществляет координацию работы по дополнительной (сверх выделенных государством средств) финансовой поддержке мероприятий, направленных на защиту жителей Харьковского региона от эпидемии коронавируса.

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