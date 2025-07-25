Ярослав Рущишин загинув у ДТП: реакція нардепів на смерть колеги

Цієї ночі стало відомо, що у ДТП загинув народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Рущинин. Наразі з'явились перші реакцію його колег на цю трагічну подію.

Зокрема, народний депутат Ярослав Юрчишин, який теж входить до фракції "Голос", закликав людей цінувати життя. Він зазначив, що поки людина жива, то все можна виправити.

"Друзі, життя поруч це найкрихкіше що у вас є. І найцінніше. Цінуйте. Поки живі, ми все можемо виправити. Бо потім, тільки доспівати, догуляти, доробити. За нього/неї...", - написав Юрчишин у Facebook.

Також на загибель відреагував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. На тлі трагічної новини він зазначив, що не може повірити у те, що сталося.

"Славко...не можу повірити", - йдеться у повідомленні.