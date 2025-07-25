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Ярослав Рущишин загинув у ДТП: реакція нардепів на смерть колеги

П'ятниця 25 липня 2025 02:36
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Ярослав Рущишин загинув у ДТП: реакція нардепів на смерть колеги Фото: Ярослав Рущинин (facebook.com/rushchyshyn.yaroslav)
Автор: Едуард Ткач

Цієї ночі стало відомо, що у ДТП загинув народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Рущинин. Наразі з'явились перші реакцію його колег на цю трагічну подію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням соцмережі народних обранців.

Зокрема, народний депутат Ярослав Юрчишин, який теж входить до фракції "Голос", закликав людей цінувати життя. Він зазначив, що поки людина жива, то все можна виправити.

"Друзі, життя поруч це найкрихкіше що у вас є. І найцінніше. Цінуйте. Поки живі, ми все можемо виправити. Бо потім, тільки доспівати, догуляти, доробити. За нього/неї...", - написав Юрчишин у Facebook.

Ярослав Рущишин загинув у ДТП: реакція нардепів на смерть колеги

Також на загибель відреагував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. На тлі трагічної новини він зазначив, що не може повірити у те, що сталося.

"Славко...не можу повірити", - йдеться у повідомленні.

Ярослав Рущишин загинув у ДТП: реакція нардепів на смерть колеги

Трагічна загибель Ярослава Рущинина

За даними місцевих ЗМІ, ДТП сталася 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області.

Джерела "Гал-інфо" поінформували, що водій мотоцикла Harley-Davidson Рущишин не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з трактором який їхав у попутному напрямку.

Під час транспортування до медзакладу він помер.

Детальніше про те, чим запам'ятався нардеп та що про нього відомо - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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