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У російському полоні померла журналістка Вікторія Рощина: її мали обміняти

Фото: Вікторія Рощина (detector.media)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Українська журналістка Вікторія Рощина, яку взяли в полон російські окупанти, померла. Її планували обміняти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Петра Яценка в ефірі телемарафону та ексклюзивний коментар представника ГУР Андрія Юсова.

"Ми провели внутрішнє розслідування і, на жаль, цю інформацію підтверджено (йдеться про смерть Рощиної - ред.)", - розповів Яценко.

Він уточнив, що Україна працювала над визволенням журналістки із російського полону. У ході такого процесу жінку переводили з Таганрогу до Москви.

У свою чергу, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна розповів, що Яценко була в списках на обмін.

"Все робилося для того, щоб повернути її. Більше того, було досягнуто попередніх домовленостей. Найближчим часом Вікторія мала повернутися додому", - підкреслив Юсов.

За його словами, останнє, що було відомо про журналістку, - її етапували для підготовки повернення в Україну. Вся інша інформація перевіряється та уточнюється.

Вікторія Рощина

Вікторія Рощина - українська журналістка, яка працювала на hromadske, а також писала матеріали для інших українських ЗМІ. У 2022 році отримала премію Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення росіяни 10 днів утримували Рощину у Бердянську.

2023 року жінка повернулася назад на тимчасово окуповану територію. Для цього 25 липня вона вирушила з України до Польщі.

Вже 3 серпня Рощина зникла на тимчасово окупованій території. Саме цього дня вона востаннє виходила на зв'язок. Вперше нова інформація про журналістку з'явилася у травні 2024 року - тоді Росія визнала її затримання.

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