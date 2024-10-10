У російському полоні померла журналістка Вікторія Рощина: її мали обміняти

"Ми провели внутрішнє розслідування і, на жаль, цю інформацію підтверджено (йдеться про смерть Рощиної - ред.)", - розповів Яценко.

Він уточнив, що Україна працювала над визволенням журналістки із російського полону. У ході такого процесу жінку переводили з Таганрогу до Москви.

У свою чергу, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна розповів, що Яценко була в списках на обмін.

"Все робилося для того, щоб повернути її. Більше того, було досягнуто попередніх домовленостей. Найближчим часом Вікторія мала повернутися додому", - підкреслив Юсов.

За його словами, останнє, що було відомо про журналістку, - її етапували для підготовки повернення в Україну. Вся інша інформація перевіряється та уточнюється.