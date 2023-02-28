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У російському полоні помер захисник з України

Фото: у російському полоні помер захисник з України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У російському полоні в Луганській області помер український захисник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Юрій Гориславець перебував у російському полоні на території Луганської області. Відомо, що він помер у лютому, йому було 53 роки. У воїна залишилися мати і донька.

Як повідомлялося, за рік, протягом якого триває повномасштабне вторгнення Росії до України, вдалося провести 38 обмінів. Загалом вдалося звільнити 1863 особи.

Нагадаємо, російська сторона не припускає участі міжнародних організацій в обмінах полоненими. Тому ці питання вирішуються у двосторонньому порядку лише між Україною та РФ.

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Російська Федерація