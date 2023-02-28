У російському полоні помер захисник з України

У російському полоні в Луганській області помер український захисник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
Юрій Гориславець перебував у російському полоні на території Луганської області. Відомо, що він помер у лютому, йому було 53 роки. У воїна залишилися мати і донька.
Як повідомлялося, за рік, протягом якого триває повномасштабне вторгнення Росії до України, вдалося провести 38 обмінів. Загалом вдалося звільнити 1863 особи.
Нагадаємо, російська сторона не припускає участі міжнародних організацій в обмінах полоненими. Тому ці питання вирішуються у двосторонньому порядку лише між Україною та РФ.
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