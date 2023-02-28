У російському полоні помер захисник з України

Юрій Гориславець перебував у російському полоні на території Луганської області. Відомо, що він помер у лютому, йому було 53 роки. У воїна залишилися мати і донька.

Як повідомлялося, за рік, протягом якого триває повномасштабне вторгнення Росії до України, вдалося провести 38 обмінів. Загалом вдалося звільнити 1863 особи.

Нагадаємо, російська сторона не припускає участі міжнародних організацій в обмінах полоненими. Тому ці питання вирішуються у двосторонньому порядку лише між Україною та РФ.