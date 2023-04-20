У російському Петербурзі помітили рудий дим, не виключають токсичні викиди
У російському місті Санкт-Петербург 20 квітня помітили дивний рудий дим. Росіяни не виключають токсичні викиди в атмосферу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Рудий дим помітили над Кіровський металургійним заводом, а саме над "Петросталь", яка є дочірнім підприємством.
"Росприроднадзор" запевняє, що вже нібито почав перевірки інциденту.
Росіяни заявляють, що це не перший подібний випадок. Раніше над заводом помічали так званий "лисячий хвіст", оскільки підприємство порушувало норми і викидало у повітря діоксид азоту, який є шкідливим.
Нагадаємо, вчора, 19 квітня, у російському Дзержинську спалахнула масштабна пожежа на підприємстві з виробництва пластмас.
Також раніше у Підмосков'ї загорівся місцевий ринок, потім вогонь перекинувся на ресторан.
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