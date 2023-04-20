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У російському Петербурзі помітили рудий дим, не виключають токсичні викиди

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Санкт-Петербург, Четвер 20 квітня 2023 12:31
У російському Петербурзі помітили рудий дим, не виключають токсичні викиди Фото: у Петербурзі помітили рудий дим (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У російському місті Санкт-Петербург 20 квітня помітили дивний рудий дим. Росіяни не виключають токсичні викиди в атмосферу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Рудий дим помітили над Кіровський металургійним заводом, а саме над "Петросталь", яка є дочірнім підприємством.

"Росприроднадзор" запевняє, що вже нібито почав перевірки інциденту.

Росіяни заявляють, що це не перший подібний випадок. Раніше над заводом помічали так званий "лисячий хвіст", оскільки підприємство порушувало норми і викидало у повітря діоксид азоту, який є шкідливим.

Нагадаємо, вчора, 19 квітня, у російському Дзержинську спалахнула масштабна пожежа на підприємстві з виробництва пластмас.

Також раніше у Підмосков'ї загорівся місцевий ринок, потім вогонь перекинувся на ресторан.

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