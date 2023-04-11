Російського омбудсмена вигнали з Європейської мережі націнституцій з прав людини

"Сьогодні взяв участь в процесі голосування за виключення Інституції Уповноваженої з прав людини в Російській Федерації із членів ENNHRI", - повідомив Лубінець.

За його словами, це перший інцидент за історію існування об’єднання, коли було виключено одного із членів.

Український омбудсмен повідомив, що підставою проведення голосування стало те, що Москалькова провадила свою діяльність в спосіб та всупереч меті, яка визначена Статутом ENNHRI.

"Під час свого виступу омбудсмен Російської Федерації заявила про вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, напевно передчуваючи негативний результат голосування для їхньої інституції. Також використовувала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів, що чути від представника країни-агресорки було дуже дивно", - додав він.

Нагадаємо, в березня російського омбудсмена викрили на брехні щодо обміну українських полонених.

Незадовго до того ЄС запровадив санкції проти Москалькової, через її причетність до депортації українських дітей.

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