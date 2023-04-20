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Російського гранатометника судитимуть за розстріл колони в Ірпені

Фото: російського окупанта судитимуть за розстріл евакуаційної колони в Ірпені (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці встановили особу російського гранатометника, який розстріляв евакуаційну колону в Ірпені Київської області. Його будуть судити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними розслідування, 5 березня 2022 року військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку РФ захопили будівлю на вулиці Кричевського в Ірпені. Там окупанти облаштували блокпост та перевіряли людей, які евакуйовувалися з міста.

Більше того, росіяни встановили вогневий контроль над дорогою на вулиці Кошового. На той момент це була єдина дорога для евакуації.

Наступного дня евакуаційна колона з шести автівок місцевих жителів спробувала виїхала з Ірпеня. На авто були наклеєні надписи "діти" та "евакуація". Колона рухалася вулицею Незалежності та повернула на вулицю Кошового. Після цього російські окупанти з гранатометів та автоматів розстріляли колону.

Внаслідок обстрілу п'ятеро осіб загинули, ще семеро отримали поранення, у тому числі малолітня дитина. Після цього рядовий десантник разом з іншими окупантами захопили вцілілих та поранених. Їх відвели у захоплений будинок, де незаконно утримували.

Правоохоронці ідентифікували гранатометника за фото, який він зробив на фотоапарат Polaroid та залишив у будинку біля місця розстрілу. Окупанта будуть судити за ст. 438 ККУ.

Фото: російського гранатометника судитимуть за розстріл колони в Ірпені (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, російського командира роти, яка розстріляла евакуаційну колону в Ірпені, будуть судити за жорстоке вбивство.

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