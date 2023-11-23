Російський "воєнкор" відомого пропагандистського каналу загинув під час зйомки фейків про ЗСУ

Під час атаки дронів на тимчасово окупованій території України отримав осколкове поранення пропагандист-"воєнкор" Борис Максудов. Від отриманої травми він загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

Відомо, що під час зйомки чергового фейкового пропагандистського сюжету про ЗСУ в Запорізькій області Максудов потрапив під обстріл та отримав осколкове поранення. "Уламкові поранення отримав кореспондент "Росії 24" Борис Максудов, його евакуювали, загрози життю немає", - повідомило напередодні Міноборони РФ. Втім на ранок 23 листопада стало відомо, що пропагандист все-таки помер. Зазначається, що він "працював" на окупованих територіях України з початку повномасштабного вторгнення РФ.