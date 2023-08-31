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У російському Пскові знову скаржаться на атаку дронів, лунають вибухи і стрілянина

Фото: у Пскові в РФ пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У Пскові (РФ) пізно ввечері 31 серпня пролунали звуки вибухів, ймовірно, через атаку безпілотників. У місті працюють системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Окрім вибухів, жителі Пскова розповідають у мережі про звуки стрілянини. Також пишуть, що це може пояснюватися спробами збити дрони за допомогою стрілецької зброї.

Зазначається, що стрілянину чують в районі аеродрому та військової частини.

Зазначимо, що ці повідомлення про нібито "наліт безпілотників" з'являються після нещодавніх ударів по летовищу двома днями раніше, в ході чого було знищено і пошкоджено кілька військово-транспортних літаків Іл-76.

Також у мережі були опубліковані кадри з Пскова, з вибухами та стріляниною по нібито БПЛА. 

Реакція псковської влади

Пізніше губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив у своєму Telegram про те, що над мікрорайоном Крєсти, де знаходиться аеропорт, зафіксували "одиничний невідомий об'єкт".

"У районі Крєстів спостерігачі однієї з постів контролю повітряного простору виявили в небі одиничний невідомий об'єкт. На відео заходи щодо його нейтралізації", - написав він.

Також чиновник запевнив, що на землі "жодних наслідків немає", та пообіцяв пізніше дати більше подробиць.

Атака дронів у Пскові та удари по аеродрому

Нагадаємо, що в ніч проти 30 серпня відбулася атака безпілотниками одразу на шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

За даними РБК-Україна, операцію було організовано ГУР МО, проте у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.

Додамо також, що вже з'явилися супутникові знімки, що демонструють наслідки атаки безпілотників на аеродром під російським Псковом.

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Російська Федераціявибухиатака дронів