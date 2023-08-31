У російському Пскові знову скаржаться на атаку дронів, лунають вибухи і стрілянина

У Пскові (РФ) пізно ввечері 31 серпня пролунали звуки вибухів, ймовірно, через атаку безпілотників. У місті працюють системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Окрім вибухів, жителі Пскова розповідають у мережі про звуки стрілянини. Також пишуть, що це може пояснюватися спробами збити дрони за допомогою стрілецької зброї.
Зазначається, що стрілянину чують в районі аеродрому та військової частини.
Зазначимо, що ці повідомлення про нібито "наліт безпілотників" з'являються після нещодавніх ударів по летовищу двома днями раніше, в ході чого було знищено і пошкоджено кілька військово-транспортних літаків Іл-76.
Також у мережі були опубліковані кадри з Пскова, з вибухами та стріляниною по нібито БПЛА.
Пізніше губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив у своєму Telegram про те, що над мікрорайоном Крєсти, де знаходиться аеропорт, зафіксували "одиничний невідомий об'єкт".
"У районі Крєстів спостерігачі однієї з постів контролю повітряного простору виявили в небі одиничний невідомий об'єкт. На відео заходи щодо його нейтралізації", - написав він.
Також чиновник запевнив, що на землі "жодних наслідків немає", та пообіцяв пізніше дати більше подробиць.
Нагадаємо, що в ніч проти 30 серпня відбулася атака безпілотниками одразу на шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.
За даними РБК-Україна, операцію було організовано ГУР МО, проте у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.
Додамо також, що вже з'явилися супутникові знімки, що демонструють наслідки атаки безпілотників на аеродром під російським Псковом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.