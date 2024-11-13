У російській Пензі дрони атакували нафтосховище: кадри наслідків

Як зазначається, цієї ночі у Пензенську область РФ долетіли дрони. Губернатор російського регіону заявив, що область атакували три безпілотники. Чиновник стверджував, що дрони нібито впали у лісовому масиві і ніхто не постраждав.

Проте у мережі повідомляють, що дрони атакували нафтосховище "Комбінат Утьос Росрезерву". Він знаходиться у Пензі (селище Монтажне). РосЗМІ опублікують кадри ураження резервуара на територію нафтобази.

Відомо, що "Комбінат Утьос Росрезерву" займається зберіганням та складуванням нафти та продуктів її переробки.

Місто Пенза знаходиться у західній частині Росії. У місті проживає близько півмільйона осіб. Відстань від Пензи до кордону з Україною становить понад 700 км.