У російській Пензі дрони атакували нафтосховище: кадри наслідків
Дрони атакували нафтосховище у російській Пензі 13 листопада. На нафтобазі пошкоджений резервуар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Як зазначається, цієї ночі у Пензенську область РФ долетіли дрони. Губернатор російського регіону заявив, що область атакували три безпілотники. Чиновник стверджував, що дрони нібито впали у лісовому масиві і ніхто не постраждав.
Проте у мережі повідомляють, що дрони атакували нафтосховище "Комбінат Утьос Росрезерву". Він знаходиться у Пензі (селище Монтажне). РосЗМІ опублікують кадри ураження резервуара на територію нафтобази.
Відомо, що "Комбінат Утьос Росрезерву" займається зберіганням та складуванням нафти та продуктів її переробки.
Місто Пенза знаходиться у західній частині Росії. У місті проживає близько півмільйона осіб. Відстань від Пензи до кордону з Україною становить понад 700 км.
Атаки на російські НПЗ
Українські спецслужби здійснили низку атак на російські нафтопереробні заводи, нафтобази та інші об'єкти на території РФ, які забезпечують окупаційні війська.
Так, днями дрони ГУР Міноборони уразили НПЗ у Саратові. За даними джерел РБК-Україна, безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу і резервуари з мазутом.
За інформацією Служби зовнішньої розвідки, три російські НПЗ частково призупинили роботу через вплив західних санкцій. Деякі з них були атаковані українськими військовими.
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