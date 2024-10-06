Російський опозиціонер Дадін загинув у бою в Харківській області

Колишня журналістка "Эха Москвы" Ксенія Ларіна повідомила про загибель Дадіна після розмови з колишнім віцепрезидентом "Газпромбанку" Ігорем Волобуєвим, який також воює на боці ЗСУ і дізнався про це від своїх однополчан.

"Щойно повідомили, що загинув Ільдар Дадін. У бою на Харківщині", - заявила вона.

Як Дадін опинився на боці України

Ще у березні 2022 року Дадін виїхав із Росії до Польщі, щоб потім воювати на боці України. У Польщі він протягом року оформляв документи, які дозволили б йому приїхати в Україну і вступити в один із добровольчих батальйонів, що складаються з росіян, які виступають проти політики Путіна.

У червні 2023 року Дадін вступив у "Сибірський батальйон". Активіст вирішив вступити в цей підрозділ, оскільки для нього, за його словами, це був "практично єдиний спосіб" воювати на боці України.

"Я повинен протистояти злочинам Росії" - заявив опозиціонер.