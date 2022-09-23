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Російський окупант розповів матері, як вбило його старшину: перехоплення ГУР

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Україна, П'ятниця 23 вересня 2022 22:37
Російський окупант розповів матері, як вбило його старшину: перехоплення ГУР Фото: Російський окупант розповів матері, як вбило його старшину (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант розповів своїй матері, що на війні загинув його старшина, проте його голову так і не вдалося знайти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Мати намагається з'ясувати, які справи у її сина-окупанта. Потім вона розповіла, що в інтернеті побачила інформацію про загибель старшини її сина.

"Андрюха Султанов - старшина цієї роти. Його вбило вже давно", - заявив окупант.

Росіянин пояснив, що його вбило міною, прямим влучанням снаряда. Голову старшини так і не вдалося знайти, проте відшукали лише руки та ноги.

Нагадаємо, що російський військовий зізнався у вбивстві, порадивши дружині "гальмувати бабки".

Також, окупантам без їх відома продовжують контракти, аби залишити на війні.

Раніше, окупант поскаржився дружині на власне керівництво та втрати.

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