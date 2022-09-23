Російський окупант розповів матері, як вбило його старшину: перехоплення ГУР

Російський окупант розповів своїй матері, що на війні загинув його старшина, проте його голову так і не вдалося знайти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Мати намагається з'ясувати, які справи у її сина-окупанта. Потім вона розповіла, що в інтернеті побачила інформацію про загибель старшини її сина.

"Андрюха Султанов - старшина цієї роти. Його вбило вже давно", - заявив окупант.

Росіянин пояснив, що його вбило міною, прямим влучанням снаряда. Голову старшини так і не вдалося знайти, проте відшукали лише руки та ноги.