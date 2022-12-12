В російській колонії побили в'язнів, які відмовились їхати воювати в Україну

У виправній колонії Калузької області Росії бійці спецпідрозділу Федеральної служби виконання покарань побили в'язнів, які не захотіли їхати воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на російське ЗМІ Meduza .

Видання посилається на правозахисника Володимира Овєчкіна, який каже, що "виховну роботу" вирішили провести з в'язнями, що не тільки відмовились їхати на війну, але і засуджували тих ув'язнених, які на це погодились.

При цьому, голова Калузької області Владислав Шапша заявив, що регіональний омбудсмен перевірить колонію.