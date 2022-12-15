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Російський дрон намагався атакувати катер прикордонників: що відомо

Фото: дрон РФ намагався атакувати катер прикордонників (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російський безпілотник намагався атакувати катер морських прикордонників. Трапилось це в Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Ворожий безпілотник намагався атакувати катер морських прикордонників в Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, дрон летів, але не долетів до катера, адже екіпаж знешкодив його влучною стрільбою.

Як повідомлялось, за останню добу ЗСУ знищили ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 96 тисяч своїх військових.

Нагадаємо, під Маріуполем на міні підірвався десантний катер ЧФ Д-106.

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