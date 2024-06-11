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Російський бомбардувальник Су-34 розбився у Північній Осетії, екіпаж загинув

Фото: російський літак Су-34 (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зазнав авіакатастрофи на території Північної Осетії. Ніхто зі членів екіпажу літака не вижив після падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Інцидент стався в гористій місцевості в районі села Гірський Дзуарікау.

Пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на Міністерство оборони РФ, пише про загибель екіпажу.

Також у відомстві країни-агресора причиною авіатрощі попередньо називають "технічну несправність".

Відповідні повідомлення поширили також і інші російські медіа, при цьому на ресурсі Міноборони РФ поки інформація щодо падіння Су-34 не з'явилася.

 

Між тим в мережі були оприлюднені кадри з камери спостереження, на яких можна почути звук вибуху, а зняті вони нібито біля місця краху цього військового літака. Зазначений час - близько опівночі за місцевим часом.

Нагадаємо, днями у Північній Осетії відбулася атака дронів на військовий аеродром Моздок. На цьому об'єкті базується окремий 485-й окремий вертолітний полк, і з цього аеродрому злітають, зокрема, носії ракет "Кинджал" літаки МіГ-31К.

Окрім них раніше цією весною на аеродромі Моздок фіксували також бомбардувальники Ту-22М3, літаки Су-25М та вертольоти різних типів.

Пізніше джерело РБК-Україна повідомило, що за атакою дронів 8 червня на Північну Осетію стояло Головне управління розвідки Міноборони України.

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