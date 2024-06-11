Російський бомбардувальник Су-34 розбився у Північній Осетії, екіпаж загинув

Нагадаємо, днями у Північній Осетії відбулася атака дронів на військовий аеродром Моздок. На цьому об'єкті базується окремий 485-й окремий вертолітний полк, і з цього аеродрому злітають, зокрема, носії ракет "Кинджал" літаки МіГ-31К.

Окрім них раніше цією весною на аеродромі Моздок фіксували також бомбардувальники Ту-22М3, літаки Су-25М та вертольоти різних типів.

Пізніше джерело РБК-Україна повідомило, що за атакою дронів 8 червня на Північну Осетію стояло Головне управління розвідки Міноборони України.

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