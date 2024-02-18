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Російські загарбники розстріляли двох українських полонених

Україна, Неділя 18 лютого 2024 15:08
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Російські загарбники розстріляли двох українських полонених Фото: окупанти розстріляли двох українських полонених (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти розстріляли двох українських захисників, які потрапили у полон. Це сталося на сході України сьогодні, 18 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

"Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до Міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що оперативно стратегічне угруповування "Хортиця" також відоме як Східне угруповування військ охоплює території Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи Бахмут.

Загострення на фронті

Нагадаємо, українські сили вийшли з Авдіївки, зайнявши вигідніші позиції далі від міста. Командувач Таврійського напрямку повідомив, що деяка кількість українських бійців потрапила у полон.

Додамо, що окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. У лютому ситуація на цьому напрямку стала критичною. Бійців Третьої штурмової бригади передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронт - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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