Російські спецслужби зламали телефон Трасс, - Daily Mail

Агенти отримали доступ до "цілком таємних деталей" переговорів з міжнародними союзниками на додаток до особистих повідомлень, якими обмінювався близький друг Траса Квасі Квартенг.

Передбачається, що повідомлення включали обговорення з високопоставленими міністрами закордонних справ про війну в Україні, зокрема подробиці щодо постачання зброї, додав він.

За даними видання з посиланням на неназвані джерела, було вкрадено повідомлення за рік.

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