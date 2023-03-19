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Російські хакери розповсюджують заражене ПО через торенти: як убезпечити власний ПК

Фото: російські хакери розповсюджують заражене ПО через торенти (freepik com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські хакери розповсюджують заражене програмне забезпечення (ПЗ). Зазвичай його розповсюджують за допомогою торент-трекерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Держспецзв'язку.

Цим активно користуються зловмисники, в тому числі російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код.

"Хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Держспецзв'язку, встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин.

"Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено", - пояснюють в відомстві.

До того ж пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема.

Як повідомлялось, раніше в Україні фіксували масове розповсюдження електронних листів зі шкідливими посиланнями начебто від імені Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Таку активність асоційовано з хакерською групою UAC-0010 (Armageddon), її пов’язують з російською ФСБ.

Також хакери країни-агресора можуть поширювати небезпечні електронні листи під виглядом "безоплатної правової допомоги".

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