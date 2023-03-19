ua ru
Нд, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські хакери розповсюджують заражене ПО через торенти: як убезпечити власний ПК

Новость на русском →
Україна, Неділя 19 березня 2023 12:54
Російські хакери розповсюджують заражене ПО через торенти: як убезпечити власний ПК Фото: російські хакери розповсюджують заражене ПО через торенти (freepik com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські хакери розповсюджують заражене програмне забезпечення (ПЗ). Зазвичай його розповсюджують за допомогою торент-трекерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Держспецзв'язку.

Цим активно користуються зловмисники, в тому числі російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код.

"Хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Держспецзв'язку, встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин.

"Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено", - пояснюють в відомстві.

До того ж пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема.

Як повідомлялось, раніше в Україні фіксували масове розповсюдження електронних листів зі шкідливими посиланнями начебто від імені Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Таку активність асоційовано з хакерською групою UAC-0010 (Armageddon), її пов’язують з російською ФСБ.

Також хакери країни-агресора можуть поширювати небезпечні електронні листи під виглядом "безоплатної правової допомоги".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати